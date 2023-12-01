هشام عناني: جهود البعثات الدبلوماسية انعكست على مشهد تصويت المصريين بالخارج

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقليين الجدد، إن البعثات الدبلوماسية بالخارج بذلت جهودًا كبيرة لإتاحة الفرصة للمصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

وأكد الدكتور هشام عناني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشباب يمثل 60% من الكتلة التصويتية في الانتخابات المصرية، لذا استطاعت الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية أن تنتصر بالشباب من خلال التدريب والتأهيل، مع تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا، لذا يمكن القول أن الشباب والمرأة هم قاطرة تحرك الدولة لتنمية أي من قطاعاتها.

الإقبال الكثيف على الانتخابات

وأضاف في حديثه، أن مصر تسجل الآن رسالة قوية للعالم، بأن المصريين أصبحوا يؤمنون بأن التصويت حق دستوري، لذا الإقبال على الانتخابات سوف يشاهده العالم بأكمله.

وتابع:" ما يحدث أمام السفارات المصرية في دول العالم أمر مشرف للغاية، حيث أمام السفارات الآن يوجد الكثير من التجمعات للجالية المصرية الحاملة للعلم المصري ومنتظرة الفرصة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشجاعة".

شعور الانتماء للوطن

واستطرد:" ماتم على مدار العشر سنوات الماضية يعلمه المصريين في الخارج بأدق التفاصيل، حيث بذلت وزارة الهجرة المصرية طوال هذه السنوات الكثير من الجهود من أجل التواصل المستمر مع الجالية المصرية بالخارج، هذا علاوة عن حرص الدولة على تلبية طلبات المصريين في الخارج أولا بأول، وبالتالي شعور الانتماء المصري لدى الجالية في الخارج مرتفع الآن بصورة غير مسبوقة ".