الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إلغاء أكثر من 100 رحلة سفر ووصول بمطار ميونخ بسبب الطقس

ألمانيا
ألمانيا

أدى الطقس السيئ في ألمانيا إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة سفر ووصول في مطار ميونخ جنوبي البلاد.

وقال متحدث باسم ثاني أكبر مطار ألماني اليوم الجمعة، إن هذه الأسباب تمثلت في هطول الجليد وانخفاض درجات الحرارة في مطار العاصمة البافارية.

ووفقًا للوضع الحالي، فقد تعذر تسيير نحو 130 رحلة سفر وهبوط في المطار.

ويهدف المطار إلى الإبقاء على الأقل على مدرج للهبوط وآخر للإقلاع خاليًا من الجليد ويقوم بتنظيف المدرجين بالتناوب.

وناشد المطار الركاب الاستعلام لدى شركات الطيران الخاصة بهم عن أي إلغاءات.

ويتوقع المطار إلغاء المزيد من الرحلات نظرًا لأن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع استمرار هطول الجليد حتى غدٍ السبت.

ميونخ مطار ميونخ المانيا الطقس الجليد

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