مصري في السعودية: شاركنا في انتخابات الرئاسة لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة

قال المستشار حمدي الهلالي، أحد أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، إنه حرصًا على مواصلة جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، فقد شارك مع أبناء الجالية في التوافد على مقار اللجان للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

الجالية المصرية في جدة

وأكد المستشار حمدي الهلالي، خلال حواره لكاميرا “إكسترا نيوز”، أن الجالية المصرية في جدة ستواصل مشاركتها في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة المتبقية من فترة تصويت المصريين بالخارج والتي بدأت اليوم الجمعة.

الانتخابات الرئاسية بالخارج

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.