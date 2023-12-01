الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية أكثر من 100 شخص استشهدوا فى غزة منذ استئناف القتال

غزة
غزة

ارتفع عدد الشهداء فى غزة منذ استئناف القتال مرة أخرى ويبلغ الآن 109، حسبما نقلت "رويترز" عن وزارة الصحة في قطاع غزة

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في غزة كان على ركبتيه حتى قبل انتهاء وقف إطلاق النار، حيث أصبحت المستشفيات أشبه بـ"فيلم رعب".

 

وضع الرعاية الصحية كارثى 

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محلل فلسطينى لـ"الدستور": استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة هدفه تحسين وضعها التفاوضى

 

وقال مسئولو منظمة الصحة العالمية داخل غزة إن وضع الرعاية الصحية هناك "كارثي" بالفعل.

 وقال ريتشارد بيبركورن، ممثلها هناك، للصحفيين: "نحن قلقون للغاية بشأن استئناف العنف"، مشيرًا إلى أن "النظام الصحي في غزة أصيب بالفعل بالشلل بسبب الأعمال العدائية المستمرة، ولا يمكنه تحمل خسارة المزيد من المستشفيات".

غزة الصحة الشهداء ارتفاع أخر مستجدات الهدنة

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