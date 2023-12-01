تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى بدورى أبطال إفريقيا

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، عُقد ظهر اليوم للاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا السبت على ملعب بنيامين مكابا.

حضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، فيما تقرر أن يرتدي فريق يانج أفريكانز طاقمًا مكون من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الرمادي.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

خاض اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا متنوعًا للحراس قبل أن يُجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الأهلي يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية ذلك بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «بالتأكيد نسعى للفوز في مباراة الغد خارج الأرض، وهي مهمة ليست سهلة في ظل مواجهة فريق قوي ويملك عناصر مميزة على ملعبه».

وأضاف هاني أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإصرارًا على تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة، لتحقيق الفوز والعودة بثلاث نقاط جديدة في المجموعة.

وأشار إلى أن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة مما يسبب حالة من الإجهاد خاصة مع تواجد مجموعة من اللاعبين في معسكرات المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن الأهلي يضم عناصر مميزة من أصحاب الخبرات تعودوا على مواجهة هذه الصعاب.

وشدد هاني على أن الجميع داخل الأهلي على قلب رجل واحد من أجل حصد الألقاب، وأن الجهاز الفني يتولى مسألة تدوير مشاركة اللاعبين في المباريات بما يخدم أهداف الفريق بشكل عام.