الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد هانى فى مؤتمر يانج أفريكانز: مشاركة الأهلى فى بطولات عدة تسبب حالة من الإجهاد

محمد هاني
محمد هاني

قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية ذلك بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: بالتأكيد نسعى للفوز في مباراة الغد خارج الأرض، وهى مهمة ليست سهلة في ظل مواجهة فريق قوي يملك عناصر مميزة على ملعبه.

وأضاف هاني أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإصرارًا على تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة، لتحقيق الفوز والعودة بثلاث نقاط جديدة في المجموعة.

وأشار إلى أن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة، مما يسبب حالة من الإجهاد خاصة مع تواجد مجموعة من اللاعبين في معسكرات المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن الأهلي يضم عناصر مميزة من أصحاب الخبرات تعودوا على مواجهة هذه الصعاب.

وشدد هاني على أن الجميع داخل الأهلي على قلب رجل واحد من أجل حصد الألقاب، وأن الجهاز الفني يتولى مسألة تدوير مشاركة اللاعبين في المباريات، بما يخدم أهداف الفريق بشكل عام.

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