الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العاصمة الإدارية تحتضن المقر الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف

من الحدث
من الحدث

وقعت وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مذكرة تفاهم تقضي بتخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة في حدود 22 فدانًا، كما نصت المذكرة على تعيين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لبناء مقر الاتحاد الجديد طبقًا لمواصفات ومتطلبات الاتحاد على أن يتم تسليم الأرض بنهاية شهر مارس 2024 وتستغرق عملية الإنشاء 3 سنوات. 

ونصت مذكرة التفاهم أيضًا على أن يتم تخصيص الأرض مقابل أن تحصل الشركة على أرض ومنشآت المقر الحالي للاتحاد وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاءات مع تعيين خبير مثمن لتحديد قيمة أرض ومباني الاتحاد الحالية وعمل المقاصة اللازمة بناء على تكلفة الأرض والإنشاءات للمقر الجديد حفاظًا على حقوق الطرفين.

من جانبه، صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلًا: "أشكر السيد رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين ولولا توجيهات سيادته ما كنا اليوم هنا نوقع مذكرة التفاهم وسعيد بانتقال مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: "فخور بتواجد المقر الجديد للاتحاد وسنقدم كل الدعم للمبنى ليليق بمكانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحتى يكون مبنًى حديثًا ومستدامًا ونعد الجميع بسرعة إنهاء أعمال الإنشاء على أحدث طراز كما أتقدم بالشكر لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد على ما بذلوه من جهد".

وقال الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "أتقدم بالشكر للدولة المصرية على دعمها واهتمامها بانتقال وإنشاء المقر الجديد الذي يستحق أن يتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة وأن اليوم هو حدث هام في تاريخ الاتحاد وأود أن انوه إلى أن كرة القدم المصرية هي مصدر سعادة لكل الشعب المصري". 

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