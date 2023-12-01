31.9 مليار دولار قيمة تحويلاتهم...خبراء اقتصاد: الدولة اطلقت مجموعة مبادرات للتيسير علي المصريين العاملين بالخارج

أجمع خبراء الاقتصاد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرًا بجميع ما يشغل المواطنين وعلى رأسهم أبنائنا المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن مصر لديها 14 مليون مواطن يعملون بالخارج.

وأضاف أن الدولة قامت بمجموعة من الإجراءات للتيسير على المصريين العاملين بالخارج من خلال مبادرات كثيرة طرحتها وزارة الهجرة والمالية لحل جميع مشاكل المصريين العاملين بالخارج وتوفير الخدمات المميكنة لهم للحصول عليها بشكل أون لاين.

بداية قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المصريين العاملين بالخارج والذي يبلغ عددهم في حدود 14 مليون مصري يمثلوا أحد أهم الموارد المالية الدولارية للاقتصاد المصري وقد أصبحت تحويلات المصريين بالخارج مصدرًا أساسيًا تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، بجانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات المصرية وغيرها من مصادر الحصيلة الدولارية التي تأتي إلى الدولة المصرية.

وتابع السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج حققت ارتفاعًا بعد أن بلغت 31.9 مليار دولار، خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأضاف أن الدولة بدأت في إعداد برنامج لربط أبنائها العاملين بالخارج بالوطن في عهد الرئيس السيسي سواء كان عن طريق السماح لهم دستوريا بالتصويت في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانية وهم كتلة تصويتية لا يستهان بها وتم تعيين وزير مختص لشئون الهجرة والعاملين بالخارج لمحاولة حل أي مشاكل يتعرض لها المصري المغترب والمقيم خارج مصر.

وأوضح أن الدولة أطلقت عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج وتحقيق مكاسب متبادلة سواء للمصري العامل بالخارج أو الحكومة المصرية مثل مبادرة سيارات المصريين في الخارج وبموجب تلك المبادرة كان يحق للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون قيمة الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.

وأضاف ان المبادرة حققت 900 مليون دولار مع انتهاء التسجيل بها في 14 مايو الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت أيضًا مبادرة دخول الذهب بدون رسوم جمركية وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة بـ30 جنيهًا للجرام، ومبادرة بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج امتلاك بيت أو أرض مميزة بسعر مميز مقابل أن يكون الدفع بالعملة الأجنبية.

كما أطلقت الدولة مبادرة جديدة منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة، ويعتبر المصريين بالخارج سفراء للدولة المصرية وأغلبهم نماذج مشرفة وذو مناصب رفيعة على مستوى العالم وحققوا نجاحات كبيرة.

في نفس السياق قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة غيرت آلياتها للتعامل مع أبنائها من المصريين بالخارج فهم شركاء الوطن وتم تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية والمبادرات لجذب العقول المهاجرة للعمل والاستثمار في مصر، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تساهم في استقرار عجلة الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة تطبيق المصريين بالخارج كمنصة إلكترونية لإتاحة أكثر من 20 خدمة رقمية أون لاين لهم سيسهم في جذب عدد كبير منهم للاستثمار في مصر ويؤدي للتيسير عليهم، موضحًا أن الدولة طرحت حزمة من الحوافز الاستثمارية لهم بهدف تحفيزهم على العودة إلى مصر.