على كافة الأنحاء.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 2/12/2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت "الأرصاد" في نشرتها الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا، على استمرار درجات الحرارة كما هي، وذلك على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية.

وقالت الهيئة إنَّه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية بارد على كاترين، معتدل لدافئ على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ لمائل للحرارة نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا، بارد لشديد البرودة ليلا على كافة الانحاء.

وأشارت إلى نشاط نسبى للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية، حيثُ تقل الرؤية الأفقية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

حالة البحر

وفيما يتعلّق بحالة البحر، يكون المتوسط معتدل، ويسجل الموج ارتفاعًا من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الطقس د.منار غانم، لـ"الدستور" إنَّه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدًا 22 درجة مئوية خلال فترات النهار، قد تقلّ إلى 15 درجة مئوية خلال فترات الليل، مُشيرة إلى أنَّ الأجواء تبقى باردة ليلًا على أغلب الأنحاء، كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتُسجل البلاد، غدًا السبت، استقرارًا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ومتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 24 درجة مئوية

السواحل الشمالية 23 درجة مئوية

جنوب سيناء 29 درجة مئوية

شمال الصعيد 24 درجة مئوية

جنوب الصعيد 29 درجة مئوية