عضو الجالية المصرية فى بريطانيا يكشف تطلعات المصريين بالخارج فى رئيسهم

تحدث مصطفى رجب عضو الجالية المصرية في بريطانيا عن تطلعات المصريين في الخارج في رئيسهم القادم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز: "المصريون في الخارج مهتمون بملف الأمن والأمان في مصر، كما نأمل في تقوية قنوات التواصل مع المصريين في الخارج، نتمنى التعامل مع احتياجاتهم بشكل مبني على دراسة علمية وليس آراء، لدينا احتياجات أعمق، والمصريون في الخارج ليسوا أغنياء، كما يتصور البعض، بل يعانون من ارتفاع مستوى المعيشة في أوروبا".

ولفت إلى ضرورة أن يكون لشباب المصريين في الخارج، نصيب من الفعاليات الكبيرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لتنمية الانتماء إلى الوطن والأرض، لأن هم يعتمدون على محاولات فردية.

وأشار إلى بعض نقاط الضعف التي تؤدي لضعف نسب المشاركة في الانتخابات، وهي بعد المسافات عن المقر الانتخابي الموجود في السفارة في لندن فقط، وهي تبعد 1000 كيلومتر عن ساكني الشمال، و500 كيلومتر عن ساكني الجنوب، الذين يلقون صعوبات بالغة.

وطالب ببحث إمكانية عمل انتخابات إلكترونية، أو بالبريد، فبريطانيا بها ربع مليون مصري، لكن نسبة المشاركين في الانتخابات بسيطة مقارنة بعدد الجالية لصعوبة المشاركة، وأن التركيز على سكان لندن فقط.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).