تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة المصري بدوري نايل

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لإنبي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، بمسابقة دوري نايل.

موعد مباراة إنبي والمصري بدوري نايل (2023/2024)

ويواجه إنبي نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الرابعة عصرا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل إنبي لمواجهة المصري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

فى حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد حمدي.

خط الوسط: زياد كمال، مودى ناصر، مصطفى دويدار .

خط الهجوم: عبد الرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أمين أوفا.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والمصري بدوري نايل

تنقل مباراة إنبي والمصري البورسعيدي، في الجولة السابعة بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 2، حيث يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم الكباتن أيمن يونس ومحمد صلاح أبوجريشة.

بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة حاتم بطيشة، ومراسل القناة صلاح عقدة.

بينما جاء تشكيل المصري البورسعيدي، بقيادة علي ماهر على النحو التالي..

في حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - احمد ايمن منصور- عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - حسن علي - الياس الجلاصي - غيلاس جناوي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت، حسين السيد، محمد دبش، سمير فكري، ميدو جابر، أسامة الجزار، يوسف الجوهري، إيزي ايمكا، ليستويل.

طاقم تحكيم مباراة إنبي والمصري بدوري نايل

يدير اللقاء كل من أحمد جمال حكما للساحة ومعه كل من أحمد الفار وأحمد عادل عبد الفتاح كمساعدين، بالإضافة إلى محمد العتباني حكما رابعا فيما يتولى محمد نهاد مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمرو عابدين.

ويأتي فريق المصري بالمركز العاشر بجدول ترتيب دوري برصيد 9 نقاط، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 10 نقاط.