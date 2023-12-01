الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جائزة مصر للتميز الحكومى تعقد برنامجًا تدريبيًا للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالتعاون مع "التنمية المحلية"

جائزة مصر للتميز
جائزة مصر للتميز الحكومي

اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي "البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل المراكز التكنولوجية للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبحضور 21 متدربا من ممثلي المراكز التكنولوجية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الغربية، الشرقية، سوهاج، الدقهلية، الجيزة، دمياط، جنوب سيناء، قنا، بورسعيد، بني سويف، البحيرة، أسيوط، أسوان، الفيوم) الذي استمر على مدار 4 أيام بمقر مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.
يأتي تنظيم البرنامج التدريبي في إطار الحرص على تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، إضافة إلى العمل على رفع درجة جاهزية المراكز التكنولوجية لتفعيل منظومة الجوائز الداخلية تمهيدًا لتصعيد المراكز المتأهلة للمنافسة على مستوى الجمهورية  في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها القادمة.

txt

جائزة مصر للتميز الحكومي تبدأ إجراءات التقييم بجامعة كفر الشيخ


معايير منظومة تقييم الخدمات الحكومية المصرية

وخلال البرنامج التدريبي، استعرض الدكتور أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي محاور ومعايير منظومة تقييم الخدمات الحكومية المصرية وفق نظام النجوم العالمي التي تشمل محور تجربة المتعامل ويركز هذا المحور على تقديم تجربة متعامل تحقق رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته للحصول على الخدمة، ومحور التركيز على المتعاملين، ويركز على أهمية فهم الجهة لمتعامليها، وكيفية استخدامها قاعدة البيانات المرتبطة بهم من أجل تقديم خدماتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى محاور الربط الاستراتيجي والقيادة، والخدمات وقنوات تقديمها، وكفاءة الخدمة والابتكار، فضلًا عن تمكين الموارد البشرية، والتكنولوجيا المتكاملة وإدارة المعرفة، موضحا آلية وأدوات التقييم وذلك من خلال مجموعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية المختلفة.

جائزة مصر للتميز الحكومى تعقد البرنامج التدريبى "معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"


يشار إلى أنه قد تم مد فترة تقديم طلبات الترشح لجوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية حتى يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري.

IMG-20231201-WA0042
IMG-20231201-WA0042
IMG-20231201-WA0044
IMG-20231201-WA0044
IMG-20231201-WA0043
IMG-20231201-WA0043
IMG-20231201-WA0045
IMG-20231201-WA0045
IMG-20231201-WA0046
IMG-20231201-WA0046
جائزة مصر للتميز الحكومي المراكز التكنولوجية وزارة التنمية المحلية مركز تدريب التنمية المحلية القدرات البشرية جوائز الخدمات الحكومية

مواد متعلقة

مذكرة تفاهم بين "جائزة مصر للتميز الحكومي" و"القابضة لمياه الشرب" لتطبيق جوائز التميز الداخلي

الأكثر قراءة

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

إسراء عبدالفتاح تصوت فى الانتخابات بهولندا: صوتى لفريد زهران والمقاطعة ليست حلًا (فيديو)

"سند مصر".. المصريون بالخارج يشاركون بكثافة فى الانتخابات الرئاسية بالسفارات والقنصليات المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم