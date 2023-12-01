الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو الجالية المصرية بالكويت يكشف التيسيرات المقدمة من السفارة لتسهيل عملية الانتخابات

الجالية المصرية بالكويت
الجالية المصرية بالكويت

كشف نايف عثمان عضو الجالية المصرية في الكويت، التيسيرات المقدمة لتيسير عملية الانتخابات الرئاسية 2024، وقال "أبناء الجالية يحرصون على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك أعداد كبيرة من المصريين في الكويت تشارك بالعملية الانتخابية منذ الساعة السابعة والنصف صباحا".

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية عبر قناة "DMC":"الأعداد بمرور الوقت بتتزايد، والسفارة المصرية في الكويت هنا موفرة كافة السبل للناخبين المصريين، من حيث توفير وسائل للتنقل، مؤكدا الإقبال على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "نشرنا فيديوهات من داخل وخارج مصر للتوعية بمشاركة في الانتخابات، كما ان وزارة الدولة للهجرة عقدت أكثر من اجتماع عبر تطبيق ZOOM للتوعية بذلك".

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

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