الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تكريم حسين الزناتى فى ختام ملتقى أطفال العالم لجهوده بمجال الطفل

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

كرمت وزارة الشباب والرياضة الكاتب الصحفى حسين الزناتى، رئيس تحرير مجلة علاء الدين وكيل نقابة الصحفيين، فى ختام أعمال الملتقى الدولي لأطفال العالم 2023 في نسخته الرابعة والذي نظمته الوزارة، تحت شعار "رسالة من أجل السلام".

أقيم الملتقى برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونظمته الإدارة المركزية لتنمية النشء بقيادة الدكتورة جيهان حنفي.

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تكريم حسين الزناتي في ختام الملتقى الدولي لأطفال العالم لجهوده في مجال الطفل

جاء تكريم الزناتى فى ختام  الملتقى الدولى لأطفال العالم لجهوده فى مجال الطفل منذ رئاسته لتحرير مجلة علاء الدين للأطفال الصادرة عن مؤسسة الأهرام، وتقديمه نمطًا جديدًا من الكتابة الأدبية والصحفية للطفل المصرى والعربى، والتى جعلته يحصل على جائزة دبى لصحافة الطفل، ورعايته للعديد من الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التى تقوم بها المجلة التى جعلتها تقدم مفهومًا جديدًا لشكل ومضمون ورسالة صحافة الطفل.

وزارة الشباب والرياضة رئيس تحرير مجلة علاء الدين وكيل نقابة الصحفيين الملتقي الدولي لأطفال العالم 2023 رسالة من أجل السلام

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