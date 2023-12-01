محافظ أسيوط يناقش سبل تعظيم الإيرادات المالية وترشيد المصروفات بالمراكز والأحياء

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالاستمرار في العمل على تعظيم الإيرادات المالية بمختلف مراكز المحافظة وزيادتها ومتابعة موقف المتحصلات بكل مركز ومدينة وحي وضبط آليات تحصيلها والرؤى والتصورات الهادفة إلى رفع نسبة الإيرادات وتحسين واستقرار موارد المحافظة تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك خلال لقاءه مع ولاء صلاح مدير وحدة الايرادات وصندوق الخدمات بالمحافظة.

مناقشة خطة تحصيل الايرادات

واستعرض محافظ أسيوط خطة تحصيل الايرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات ومناقشة الجهود المبذولة لزيادة معدلات التحصيل لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر للإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ خطة المحافظة لاستغلال الأصول المملوكة لها وكافة المشروعات التابعة لها لتعظيم وتعزيز الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق فى كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الادارات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة وفقًا للقوانين والقرارات الحكومية المنظمة لذلك.

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين مطالبًا بتقديم مقترحات تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى اهتمامه بتعزيز صندوق الخدمات بتلك الإيرادات والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل من خلال وضع آلية عمل محددة لتنمية الموارد اللازمة للانفاق على المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام ويعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.