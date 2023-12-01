الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: لا يمكن قبول تصفية القضية الفلسطينية ونرفض تهجير أهالى غزة

النائب عماد عبد
النائب عماد عبد التواب الدرجلي

أكد النائب عماد عبدالتواب الدرجلي، عضو مجلس النواب، رفضه لكل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية أو تهجيرهم من وطنهم إلى أى أرض بديلة.

المصريون لن يقبلوا أي خطط تتضمن تهجير الفلسطينيين من وطنهم 

وقال عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، إن ما يثار بشأن الحديث عن وجود خطة جديدة يعدها الكونجرس الأمريكي تربط بين تقديم مساعدات مالية لمصر مقابل قبول لاجئين من غزة، أمر لن يقبله المصريون نهائيًا، حيث إنه لا يمكن الموافقة علي أي خطط من شأنها تهجير الشعب الفلسطيني صاحب الأرض من وطنه.

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وأضاف النائب عماد الدرجلي أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القضايا بالنسبة للدولة المصرية وللأمة العربية ولا يمكن القبول نهائيًا بأي حلول من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، بل إننا ندعم الحل السلمي لها.

الدولة المصرية حكومة وشعبًا موقفها واضح برفض التهجير القسري

وأشار النائب البرلماني إلى أن الدولة المصرية حكومة وشعبًا موقفها واضح برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، كما أعلنت القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبشكل قاطع عن أنه لا مجال ولا مساومة في حقوق الشعب الفلسطيني ولن تكون سيناء هي الحل لتلك القضية. 

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