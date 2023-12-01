الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

حذر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول وذلك بسبب الخطوة التي أقدم عليها اللاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وطلب خالد بيبو من اللاعب عدم التلميح لأي شيء خاص بملف تجديد تعاقده خاصة وأن الاستوري التي نشرها تم تفسيرها بوجود أزمة بينه وبين إدارة النادي في ملف تمديد عقده خصوصا بعد أن أكد اللاعب شعوره بعدم التقدير.

وكشف مصدر مسئول أن خالد بيبو شدد على عبدالمنعم بتوقيع عقوبات مالية مضاعفة في حالة استمراره  بالكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي أمور تتعلق بالنادي. 

وأضاف المصدر أن مدير الكرة طلب من اللاعب تأجيل الأمر والتركيز في المباريات حتى لا يفقد تركيزه في المباريات ويتعرض للابتعاد الفني بجانب العقوبات المالية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب وعد مدير الكرة بغلق الملف والتركيز مع الفريق خصوصاً أنه أظهر ما بداخله ولن يقف أمامه طويلاً الحديث في أي أمور خارج المستطيل الأخضر.

ماذا كتب محمد عبدالمنعم؟

وكان محمد عبدالمنعم قد نشر ستوري على إنستجرام كتب فيه: "حلمك إمسك فيه وخليك وراه ممكن آه متكنش واخد حقك ومفيش تقدير بس ربنا شايف إنت بتشتغل إزاي وبتتعب إزاي علشان تكمل".

وأضاف: "مفيش اختيار تاني علشان حلمك اللي ضحيت بحاجات كتير أوي علشانه، وعلشان حلم أهلك اللي فخورين بيك وأنت سبب سعادتهم، لازم تكمل علشانك وعلشانهم".

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