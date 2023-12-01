الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات التنسيقية: المصريون فى الخليج الأكثر مشاركة بالانتخابات.. ولا مخالفات حتى الآن

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج منذ مساء أمس الخميس، وعلى مدار الساعة، مع بدء العملية الانتخابية في أول دولة وهي نيوزيلندا مع فارق توقيت مع مصر يصل إلى 11 ساعة، ثم استراليا ثم اليابان. 

وتابعت الغرفة المركزية سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وفي مختلف دول العالم عبر متابعيها من المصريين في الخارج في مختلف القارات.

‎وتستمر العملية الانتخابية للمصريين في الخارج على مدار 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر الجاري، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساء بتوقيت كل دولة، وسط تسهيلات من كل السفارات والقنصليات، التي بلغت 137 سفارة وقنصلية من 121 دولة على مستوى العالم.

 

إقبال كثيف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

‎ورصدت غرفة العمليات المركزية للتنسيقية، إقبالًا كبيرًا للمصريين بالخارج في مختلف مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وتُعد نسبة المشاركة في منطقة الخليج العربي هي الأعلى، نظرًا لكثافة تواجد المصريين العاملين بالخارج هناك.

وبدأت السفارات والقنصليات فتح مراكز الاقتراع في موعدها الساعة 9 صباحًا بحسب توقيت كل دولة، ولم ترصد الغرفة أي تأخير في بدء العملية الانتخابية في أي دولة.

‎وأكدت غرفة العمليات، استمرار العملية الانتخابية دون أي مخالفات انتخابية وتتم وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وبتعاون ملحوظ من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمصريين في الخارج لتسهيل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم.

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