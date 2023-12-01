حملة يمامة: إقبال كبير على "التصويت بنزاهة" فى انتخابات الرئاسة بالخارج

قالت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنها رصدت إقبالًا كثيفًا من المصريين المقيمين في الخارج خاصة بدول الخليج، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مقرات البعثات الدبلوماسية بالسفارات والقنصليات المصرية

ومر الدكتور راغب مصطفى، منسق حملة الدكتور عبدالسند يمامة بالخارج، وأعضاء الحملة، على الناخبين وجهزوا أتوبيسات لنقلهم من المدن المقيمين فيها إلى مقرات البعثات الدبلوماسية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج للإدلاء بأصواتهم.

وقال راغب مصطفى: "لمسنا قبولًا كبيرًا للدكتور عبدالسند بين المصريين بالخارج ولعلها بشرة خير".

أيضًا، تفقد المحاسب مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومنسق الحملة بالإمارات، اللجان بالإمارات بعد الإدلاء بصوته، مشيدًا بنزاهة العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).