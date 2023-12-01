الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة يمامة: إقبال كبير على "التصويت بنزاهة" فى انتخابات الرئاسة بالخارج

مشاركة المصريين بالخارج
مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

قالت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنها رصدت إقبالًا كثيفًا من المصريين المقيمين في الخارج خاصة بدول الخليج، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مقرات البعثات الدبلوماسية بالسفارات والقنصليات المصرية

ومر الدكتور راغب مصطفى، منسق حملة الدكتور عبدالسند يمامة بالخارج، وأعضاء الحملة، على الناخبين وجهزوا أتوبيسات لنقلهم من المدن المقيمين فيها إلى مقرات البعثات الدبلوماسية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج للإدلاء بأصواتهم. 

txt

اتحاد المصريين بالإمارات: توافد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات.. والرئيس السيسى الأقدر على قيادة الدولة

txt

توافد المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بإسبانيا (صور)

وقال راغب مصطفى: "لمسنا قبولًا كبيرًا للدكتور عبدالسند بين المصريين بالخارج ولعلها بشرة خير".

أيضًا، تفقد المحاسب مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومنسق الحملة بالإمارات، اللجان بالإمارات بعد الإدلاء بصوته، مشيدًا بنزاهة العملية الانتخابية. 

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الخليج الانتخابات الرئاسية البعثات الدبلوماسية

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج فى بداية الانتخابات الرئاسية

السيسى: أثق فى قدرة الإمارات على الإسهام الفاعل فى تحقيق أهداف "كوب 28"

السيسى: مهدنا الطريق أمام التوصل لهدف عالمى للتكيف مع التغيرات المناخية

الزراعة تعلن أسعار القطن فى محافظات بحرى وقبلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم