"القاهرة الإخبارية": رشقة صاروخية تنطلق من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

انطلقت رشقة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، وفق ما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن الحرب في غزة ستستمر خلال الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية وقصف قطاع غزة، اليوم الجمعة، بعد أن اتهمت المقاومة الفلسطينية "حماس" بإطلاق صواريخ على دولة الاحتلال الإسرائيلي والتراجع عن اتفاق لإطلاق سراح جميع النساء المحتجزات، في انتهاك لاتفاق الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.