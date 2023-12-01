"وادي جاسوس" الفرعوني.. أقدم طريق تجاري في مصر يضم مناجم الذهب القديمة 

تمتلك البحر الأحمر تاريخًا طويلًا يكمن في مدينة القصير جنوبًا، وهي أقدم مدن المحافظة الساحلية، والتي كانت أول مدينة عرف منها الفراعنة البحر الأحمر آن ذاك، لتصبح أهم ممر تجاري يربط وادي النيل بساحل البحر الأحمر، ليأتي بعد ذلك طريق "وادي جاسوس" أومرسى جاسوس جنوب مدينة سفاجا بحوالي 22 كيلو مترًا تقريبًا.

المؤرخ والباحث التاريخي وصفي تمير، أكد أن هذا الوادي أو المرسى كان يُعرف قديمًا بوادي أو مرسي جاسوس، مؤكدًا أنه ذكر اسم "ساوي" وهو الاسم الفرعوني لهذا الوادي الجاف أو الميناء في الأسرة السادسة قديمًا، وكان ممرًا لبلاد بونت، مشيرًا إلى أن طريق الحمامات كان أهم الممرات تاريخيًا، وكان يُجلب من خلاله الأحجار البيضاء، حيث عثر بوادي ساوي او جاسوس على لوحة تؤكد أن السفن كانت ترسو أمام سواحل الوادي بالبضائع قديمًا.

وأوضح تمير لـ«الدستور»، أن الوادي كان من أهم المناطق التي تشهد حركة تجارية في العصور القديمة من الحضارة الفرعونية مرورًا بالحضارة الرومانية، مؤكدًا أنه كان لهذا الوادي الجاف أهمية، كما جاء في كتاب البحرية المصرية القديمة أنه كان يمر لبلاد بونت، حيث كان الطريق أهم الطرق المصرية القديمة والذي عرف منه المصريين القدماء أول طريق تجاري في التاريخ، وما زال هناك بعض العلامات التاريخية على طريق "القصير- قفط" والتي تربط بين محافظة قنا والبحر الأحمر حاليًا.

أقدم طريق تجاري في العالم

وأكد تمير، أن وادي جاسوس أو ساوي كان يربط طريق الحمامات بمدينة القصير وهو أقدم طريق تجاري في مصر والعالم، والذي شيّده الفراعنة ليبدأ في محافظة قنا وصولًا لمدينة القصير ومنها إلى بلاد بونت، والذي أطلق عليه "وادي الحمامات" بعد ذلك، حيث يقع بين مدينة قفط جنوبى محافظة قنا ومدينة القصير إحدى مدن محافظة البحر الأحمر، ويعد طريق الحمامات أقدم الطرق التجارية في العالم أجمع.

وكشف الباحث والمؤرخ وصفي تمير، أن الفراعنة أطلقوا على الطريق اسم "رهانوا" ثم طريق الحمامات، أو طريق الينابيع، والذي كان يحتوي على مناجم الذهب القديمة داخل حدوده الطويلة، مشيرًا إلى أن هذا الطريق هو أقدم الطرق التجارية في مصر، واستمر وجوده من العصر الفرعوني والبطلمي والروماني وصوًلا للحضارة الإسلامية، حيث كان ممر الفراعنة لحملات التحجير والتعدين، لجلب الأحجار لبناء المعابد والمقابر وجلب الذهب.

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