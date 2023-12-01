الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفارة مصر في نيوزيلندا تغلق باب التصويت بأول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أغلقت سفارة مصر فى ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية الذين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد انتهاء أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، حيث تتم عملية التصويت فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى لنيوزيلندا وتغلق فى تمام التاسعة مساءا نظرًا لفارق التوقيت.

وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأوروبية أبوابها، في التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لكل دولة، أمام المواطنين من أبناء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين في معظم العواصم الأوروبية بعد عصر اليوم الجمعة (يوم عمل بأوروبا)، وكذا يوم غد السبت وبعد غد الأحد (العطلة الأسبوعية فى هذه الدول).

وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور. 

وفى ذات السياق، يواصل المصريون بروسيا التوافد على مقر السفارة المصرية بموسكو للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي الأهم لاختيار رئيس مصر.

وفي تركيا، يتوافد أبناء الجالية المصرية على اللجنتين الفرعيتين بالسفارة المصرية بأنقرة وقنصلية مصر بأسطنبول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وكانت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج قد أنهت استعدادها لاستقبال أبناء الوطن في الخارج المشاركين في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت اليوم الجمعة في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة وتستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرًا انتخابيًا تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية. 

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