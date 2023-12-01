أبرزها لقاء مع الكاتبة التشيكية بيترا هولوفا.. أجندة الدستور الثقافية

لقاء مع الكاتبة التشيكية بيترا هولوفا، إحدي أمسيات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الجمعة الأول من ديسمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير

أجندة الدستور الثقافية

ففي السادسة مساء، تشهد دار هن للنشر، بمقرها الكائن بالمعادي، لقاء مفتوح مع الكاتبة التشيكية بيترا هولوفا، في حديث عن أعمالها الأدبية، وأبرز الكاتبات التشيكيات، والخريطة الثقافية التشيكية وغيرها من المحاور والموضوعات.

تعد بيترا هولوفا واحدة من أكثر الكتاب التشيكيين المترجمين والأكثر تنوعًا في الأنواع الأدبية. تتراوح أعمالها بين الاستكشافات النفسية للعلاقات الشخصية وقصص المغامرات والتاريخ التشيكي البديل والديستوبيا. حصلت على العديد من الجوائز الأدبية وكتبت أيضًا مسرحيات وسيناريوهات أفلام. وبدأت مؤخرا في الأداء على خشبة المسرح بنفسها.

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يفتتح البيت الفني للمسرح، في السابعة مساء، العرض المسرحى الجديد "النقطة العميا"، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، وهو ضمن سلسلة عروض "2023 عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي.

"النقطة العميا" إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وهو مأخوذ عن رواية العطب للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، بطولة "نور محمود، أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين"، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ.

وفي أجندة الدستور الثقافية، أيضا، تستضيف مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، في الخامسة والنصف مساء، أمسية لإطلاق وتوقيع ومناقشة الجزء الثاني من كتاب “القاهرة مؤرخة”، والصادر في جزئيه عن دار العين للنشر تحرير المعمار دكتور نزار الصياد.

تعقد الأمسية التي تستضيفها مكتبة مصر العامة، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، وتتضمن الأمسية أيضا، عرض فيلم وثائقي قصير من إنتاج مبادرة سيرة القاهرة يُشارك فيه عدد من المؤلفين والباحثين المشاركين في تأليف الكتاب، للحديث عن فصوله.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحتضن خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، حفل لفرقة "كايرو كافيه" بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التراثية والمعاصرة التى أعاد صياغتها الموسيقار على شرف، إضافة إلى عدد من المؤلفات برؤية موسيقية جديدة منها مزيج بين أغنيتى الدنيا ريشة فى هوا وكيزاس، وأغنيتى وصفولى الصبر مع أعمال المطربة العالمية أديث بياف، يا فلسطينية وغيرها.

وفي السابعة مساء، يشهد مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، حفل موسيقي لفرقة “دوو سونوما”، والذي يتكون من الشقيقتان جريجوريتش، ميرا على الكمان وسارة على الجيتار.

دراستا الشقيقتين في معهد الموسيقى وفنون الأداء في فيينا وفى جامعة أنتون بروكنر الخاصة في لينز، حيث قامت بتوسيع نشاطاتها الموسيقية كفنانتين، وفضولهم النمطي وأيضًا أكملا دراستهما التربوية.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستضيف مر؛ز الربع الثقافي، بشارع المعز، في السادسة مساء، التجمع الشهري، لجمعية محبي الشيخ إمام، ويتضمن فقرات شعرية وغنائية.