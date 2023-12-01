المصريون بالخارج يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ 9 دول

بدأ المصريون بالخارج في كل من: لبنان، ليبيا، رومانيا، قبرص، بوروندي، مالاوي، زامبيا، زيمبابوي، وجنوب إفريقيا، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حسبما أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما بدأت الجاليات المصرية التصويت في كل من: العراق، الأردن، الكويت، سوريا، قطر، البحرين، اليمن، والصومال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت القناة، بانطلاق تصويت المصريين في كل من: جزر القمر، جيبوتي، أريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، تنزانيا، أوغندا، وتركيا.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات الاقتراع بالخارج

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره (ساري الصلاحية) للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه، يحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).