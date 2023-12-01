المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في كل من: العراق، الأردن، الكويت، سوريا، قطر، البحرين، اليمن، والصومال، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أفادت القناة، بانطلاق تصويت المصريين في كل من: جزر القمر، جيبوتي، أريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، تنزانيا، أوغندا، وتركيا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.