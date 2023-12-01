الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في كل من: العراق، الأردن، الكويت، سوريا، قطر، البحرين، اليمن، والصومال، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أفادت القناة، بانطلاق تصويت المصريين في كل من: جزر القمر، جيبوتي، أريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، تنزانيا، أوغندا، وتركيا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات انطلاق الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 القاهرة الإخبارية

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