الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. للإدلاء بأصواتهم.. بدء توافد المواطنين المصريين المقيمين فى نيوزيلندا

توافد المواطنين المصريين
توافد المواطنين المصريين

توافد المواطنين المصريين المقيمين في نيوزيلندا على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في ضوء اهتمام الجالية المصرية بالخارج في المشاركة بشكل إيجابي بالعملية الانتخابية.

وبدأت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

وأدلى قنصل مصر لدى نيوزيلندا كريم الحسن بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن السفارة قد أتمت استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، وفقا للمحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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