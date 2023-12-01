الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: مكتب نتنياهو يعلن عن وصول المحتجزين المفرج عنهم لإسرائيل

وصول محتجزين مفرج
وصول محتجزين مفرج عنهم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلتها بأن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن عن عودة المحتجزين إلى إسرائيل.

وكان الوفد الأمني المصري قد غادر قبل قليل معبر رفح مع سيارة تقل المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم من حماس إلى الجانب الإسرائيلى، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم والذي لم يستغرق دقائق نظرًا لأن حالتهم الصحية جيدة.

وصول 6 محتجزين مفرج عنهم لمعبر رفح

ووصل لمعبر رفح المصري 6 محتجزين وهم 5 فتيات وشاب واحد منهم اثنان من عرب فلسطين والجميع يحمل الجنسية الإسرائيلية، كما تم الإفراج اليوم عن سيدتين تم تسليمهما مباشرة من الصليب الأحمر للجانب الإسرائيلي نظرًا لظروفهما الصحية وتم نقلهما للمستشفى. 

القاهرة الإخبارية نتنياهو عودة المحتجزين إسرائيل معبر رفح الجانب الإسرائيلي توقيع الكشف الطبي

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