تسهيلات للجالية المصرية بالسعودية قبل الانتخابات الرئاسية

قال علاء خليل، أحد أبناء الجالية المصرية في السعودية، إن أعضاء القنصلية أعدوا مفاجآت للمصريين بالسعودية قبل ساعات من التصويت على الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المصريين بالسعودية سيدهشوا العالم لكثرة عدد المترددين على التصويت، ويجد الكثير من التسهيلات المقدمة للمواطنين خلال العملية الانتخابية.

وأضاف “خليل”، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول وأكثر ناس في العالم يحبوا وطنهم والمواطنين تتعاهد للصلاة بجانب القنصلية ومنها للتصويت بالقنصلية.

المصريون بالسعودية تعاهدوا الحصول على المركز الاول للتصويت بالانتخابات

وأكد أن المصريين بالسعودية تعاهدوا على أن يحصلوا على المركز الأول بالحب والتضحية بالدفاع عن وطنهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.