تكريم الشخصيات الداعمة للقضية الفلسطينية بمؤتمر القبائل المصرية في الإسماعيلية

شهدت فعاليات مؤتمر "صوت غزة من الإسماعيلية" الذي أطلقه مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، تكريم عدد من الشخصيات المساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

مؤتمر "صوت غزة من الإسماعيلية"

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم ونصرة أهالى غزة، وذلك بمشاركة عدد من القبائل والعائلات المصرية، بالإضافة إلى حضور شخصيات عامة وسياسية.

كما يناقش المؤتمر الأزمة الاقتصادية في ظل تداعيات الصراع الذى تشهده المنطقة والممارسات التي يرتكبها الصهاينة في حق الفلسطينيين.

وأطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية في وقت سابق مؤتمرا تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وذلك بمشاركة أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع.