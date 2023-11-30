عادل حمودة: تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية يدل على نمو وتقدم مصر

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن المهاجر من مصر إلى أي دولة أخرى يعود إلى بلده مرة أخرى في الغالب، مؤكدًا أن مهاجرون كثر يبنون أنفسهم في الخارج، وعندما يكبر أبنائهم فإنهم يرغبون في أن يتزوجوا من مصر احتفاظا بشكل العائلة أو التقاليد أو خوفا من أشياء كثيرة واختلاف الحضارات بين الدول.

وأضاف “حمودة” خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أي إنسان في الدنيا يشعر بأنه فخور ببلده إذا كانت قوية ومتقدمة وفيها تنمية، ويشعر بالألم الشديد إذا ما تعرضت بلده أو شعبه إلى أي مشكلة.

وتابع حمودة: "المصريون بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي، فإن ما يجري في مصر يهمهم ومن ثم، فإن التصويت على الانتخابات هو تصويت على نمو وتقدم مصر التي سيعودون إليها في النهاية".