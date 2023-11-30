الشيخ عبدالله جهامة يدين الصمت الغربى عن مجازر الاحتلال: "غزة تعيش مأساة"

قال الشيخ عبدالله جهامة، مستشار رئيس مجلس إدارة القبائل والعائلات المصرية، إن كل العالم شاهد على ما يجري في قطاع غزة من مأساة، وما يجري في الضفة الغربية، معقبًا: "أين الدول الأوروبية المتقدمة اللي دايما حريصة على الديمقراطية وحريصة على حقوق الإنسان، هما فين من دم الشهداء من الشباب والنساء والرجال والدمار اللي حاصل فى غزة؟!".

وأضاف الشيخ عبدالله جهامة خلال كلمته بمؤتمر «صوت غزة من الإسماعيلية» والمذاع عبر قناة الحياة، أن شعب فلسطين صمد وسيصمد إن شاء الله في مكانه وفي أرضه، وأعلن رفض تهجيره إلى أي أماكن تانية.

ووجه رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي عن موقفه الصلب في دعم القضية الفلسطينية ورفضه لمخطط الاحتلال الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

وأكد أن الشعب المصري تسابق بكل أطيافه وفئاته ومؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مجلس القبائل كان له دور كبير جدا مثل باقي أطياف الشعب.

وتابع الشيخ عبدالله جهامة: " خلال زيارة النواب إلى شمال سيناء الأسبوع الماضي، شاهدوا كما كبيرًا من الشاحنات الموجودة عند معبر رفح، كما أنني وجدت آلاف العربات الموجودة في محافظة شمال سيناء وفي مطار العريش، والتي يتم تجهيزها للدخول إلى معبر رفح، بالإضافة إلى العربات الموجودة في رفح".