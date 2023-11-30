شوقي علام لـ"الشاهد": الرئيس السيسي إنسان نبيل بكل ما تحمله الكلمة من معاني

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان نبيل بكل ما تحمله الكلمة، حيث يمكن القول أن الألفاظ التي تصدر من الرئيس السيسي في لقائاته المغلقة والعلنية معبرة عن ما في القلب من وطنية بصورة كبيرة.

رقي الرئيس

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكستر نيوز”، أن لا يوجد أحد سمع من الرئيس السيسي من قبل أي كلمة تشير إلى الشتم أو السب، وهذا خير دليل على نبل أخلاقه ولباقته في الحديث بشكل راقي متحضر، مشيرًا إلى أن معالجة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضايا المجتمعية والسياسية انطلقت من حسه الوطني.

وتابع: "الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ تولي الحكم على متابعة أدق التفاصيل، كما أنه حباه الله سبحانه وتعالى بذاكرة قوية تجعله قادرة على إحاطة الملفات بصورة كبيرة، هذا علاوة عن اهتمامه بالقضايا التي غابت عن المجتمع والدليل على ذللك دعوته لتجديد الخطاب الديني".

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.