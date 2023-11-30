نقيب الإعلاميين يقرر تشكيل لجنة عليا لرصد وتقييم التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده قرار رقم (25) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الاعلامى لتغطية الانتخابات الرئاسية ( مصر 2024 ) برئاسة محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين وتضم في عضويتها نخبة متميزة من أساتذة الاعلام وخبرائه وهم التالى أسماؤهم:-

1. د / محمد شومان – عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية

2.د / هويدا مصطفى – عميد كلية الإعلام جامعة مصر

3. د / رضا عبد الواحد – عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر

4. د / سامى الشريف – عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثه

5. د / هبه شاهين – عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس

6. د / اشرف جلال – رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة

7. د / حنان يوسف – عميد كلية الاعلام بالاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

8. د / امانى فهمى –عميد كلية الاعلام ب(msa)

9. د/ خالد عبد الجواد – عميد شعبه الاعلام بالاكاديمية الدوليه للهندسه وعلوم الاعلام

10. د/عمرو الليثي – خبير اعلامي ومقدم برامج

11. ا/نشأت الديهي – خبير اعلامي ومقدم برامج

12. ا/ عبد الفتاح حسن

رئيس قنوات النيل المتخصصة الأسبق

13. ا / سامح الشوادى – مخرج وخبير أعلامى

14. ا/ محمد عبده – خبير اعلامي ومذيع النشرات والبرامج السياسية

15. ا/ نهى توفيق – خبير اعلامى ومذيع النشرات والبرامج السياسية

وأكد نقيب الإعلاميين أن اللجنة تختص بالمتابعة ورصد تغطية الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة بالإضافة الى جانب تقييم أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية الناقلة والمهتمة بتغطية الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن اللجنة تضم خبرات كبيرة في الإعلام الأكاديمى والتطبيقى وهذا ينعكس إيجابيا ومهنيا على دقة الرصد للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.