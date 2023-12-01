الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى داعم للقضية الفلسطينية والشعب المصرى يسير خلفه (فيديو)

مواطن
مواطن

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على كل ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات لحل القضية الفلسطينية، والتخفيف من حدة الأذى والبطش الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأعلن المواطنون عن دعمهم للرئيس السيسي ومساندتهم له في سبيل الوصول إلى حلول تحمي الفلسطينيين وتكفل حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي يواصل جرائم الإبادة بحق المدنيين في القطاع.

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وقال " شعبان محمود" أحد المواطنين إن القضية الفلسطينية قضية الشعب المصري، وذلك ظهر في الشارع المصري، وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أول الداعمين للقضية والشعب المصري يسير خلفه لنُصرة القضية واسترداد الأرض.

 

وأضاف أن مصر سوف تكون المدافع الأول على القضية الفلسطينية حتى نسترد الأرض من المُحتلين، وذكر أنه ضد التهجير مما فيه من مخاطر كبيرة للقضية الفلسطنية وأمن مصر القومي.   

الجهود المصرية وإطلاق قمة القاهرة للسلام 

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

 

موقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية 

حرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

 

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

 

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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