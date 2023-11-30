عمرو محمود ياسين لـ"الدستور": اتفاقية الـ1000 حلقة تعمل على نشر الفن المصرى فى العالم

قال الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، إنه متفائل بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باتفاقية توزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف عمرو في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركة المتحدة اعتادت على التطور وإبهار الجميع بخطواتها الثابتة والناجحة، وهو ما تحققه من جديد بهذه الخطوة، والتي تعتبر خطوة جيدة تفتح آفاقا جديدة في مجال العمل، وتحدث حالة نشاط أكبر في سوق الدراما المصرية، وينشر الثقافة والفن المصري في العالم.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن؛ لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.