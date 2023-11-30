مراسل "القاهرة الإخبارية": قنصلية نيويورك جاهزة لاستقبال الناخبين غدًا

قال ياسر نور الدين مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نيويورك، إنّ القنصلية العامة بولاية نيويورك تحضرت وتجهزت منذ أسابيع استعدادا للانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين بالخارج التي تبدأ غدا الجمعة وتستمر 3 أيام حتى يوم الأحد من الأسبوع القادم.

وأضاف نور الدين، اليوم الخميس، في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان لنا لقاء منذ قليل لقاء مع السفيرة هويدا عصام التي أكدت أن اللجان ستفتح في تمام الساعة التاسعة صباحا لتغلق في التاسعة من مساء كل يوم على مدار 3 أيام".

وتابع أنّ الدخول للجان سيكون سهلا وآمنا، معربا عن تمنيه مشاركة الآلاف من أبناء الجالية المصرية.

وأكد “نور الدين” أن القنصلية المصرية في ولاية نيويورك تشرف على الولايات في الساحل الشرقي بواقع 13 ولاية، مشيرًا إلى أن السفيرة هويدا عصام أكدت أن الزائر المصري لأمريكا يمكنه التوجه إلى القنصلية وسيتم الكشف عن بطاقة الرقم القومي الخاصة به حتى يكون له حق الانتخاب.

