الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استجابة لطلب الاتحاد المصري.. كواليس حرمان مايا ممدوح من المشاركة مع الهلال

مايا ممدوح لاعبة
مايا ممدوح لاعبة الكرة الطائرة

استجابت اللجنة الأولمبية السعودية لطلب الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر  وحرمت لاعبة الزمالك مايا ممدوح من المشاركة مع فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية لدورة الألعاب السعودية بالمملكة أمام فريق النصر  والتي أقيمت مساء اليوم  الخميس.

وأصدرت اللجنة الأولمبية السعودية فرمان بحرمان اللاعبة المصرية من المشاركة مع الهلال في الموقعة النهائية استجابة لخطاب اتحاد الكرة الطائرة مؤخرًا والذي أعلن فيه مسؤل اتحاد  الطائرة  المصري رفضهم القاطع لسفر  اللاعبة  للسعودية دون الحصول على إذن من نادي الزمالك وعدم موافقة اتحاد الطائرة قبل السفر الى السعودية.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة الشكر للجنة الأولمبية السعودية بعد قرارهم التربوى والذي نص على استبعاد مايا ممدوح من المشاركة الليلة مع الهلال السعودي ضد نادي النصر وهو قرار يعكس  صحة موقف نادي الزمالك وكذلك تحرك إدارة اتحاد الطائرة بحكمة من أجل الارتقاء بالقيم والمبادئ.

وأكد مصدر مسؤل داخل اتحاد الكرة الطائرة أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر يعمل لصالح الجميع وهدفه في المقام الأول خدمة الأندية وتجهيز منتخب قوي ويرفض الخروج عن النص وهناك لائحة يتم تطبيقها على الجميع.

ومن المقرر أن تخضع اللاعبة مايا ممدوح للتحقيق عقب عودتها من السعودية وسيتم إصدار العقوبة التي تتناسب مع حجم الخطأ الذى وقعت فيه لاعبة الزمالك والمنتخب الوطنى بعد سفرها للسعودية دون الحصول على موافقة ناديها.

وتتجه النية داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة لتوقيع عقوبة الايقاف ضد اللاعبة  لمدة ثلاثة  وتغريمها ماليًا بعد سفرها للسعودية دون إذن خلال الأيام الماضية والمشاركة مع الفريق السعودي.

وتتجه النية داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة لتوقيع عقوبة الايقاف ضد اللاعبة  لمدة ثلاثة  وتغريمها ماليًا بعد سفرها للسعودية دون إذن.

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مايا ممدوح اتحاد الكرة الطائرة اللجنة الأوليمبية السعودية الزمالك الهلال السعودي

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