مصدر عسكرى: إنزال جوى ثالث لمساعدات إغاثية فوق المستشفى الميدانى بـ غزة

أعلن مصدر عسكري مسئول في القوات المسلحة الأردنية، عن إنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة؛ وذلك حسب نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الملك عبدالله الثاني، بحث اليوم الخميس، سبل تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، خلال سلسلة لقاءات عقدها بعمان مع قادة عدد من المنظمات الأممية والدولية التي تعمل على توفير المساعدات إلى القطاع.

والتقى العاهل الأردني بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا، على هامش الاجتماع الدولي الطارئ الذي استضافه الأردن لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).