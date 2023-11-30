مراسل “القاهرة الإخبارية”: معبر رفح تحول لخلية نحل لتوصيل المساعدات للقطاع

قال محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن الحركة لا تتوقف داخل معبر رفح الدولي لافراغ حمولات شاحنات قوافل المساعدات لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني والعودة مرة أخرى، معلقًا: “المعبر تحول إلى خلية نحل”.

وأضاف “عبيد” خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تكدس كبير لهذه الشحانت في المنطقة الحدودية المصرية الفلسطينية الإسرائلية نتيجة لإجراءات عمليات التفتيش، إلا أن بعض الشاحنات ذهبت مباشرة إلى شمال قطاع غزة لإيصال عدد بكير من الأطنان من هذه المساعدات.

وأوضح مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن أعداد المصابين الذين يصلون إلى معبر رفح الدولي في تزايد، حيث تقف سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وتقف في الساحة الرئيسية لمعبر رفح الدولي بعد نقلها عدد من المصابين الفلسطينيين الإضافيين لهذا اليوم، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون بعض الحالات التي توفيت نتيجة صعوبة الحالات التي أتت بها من الجانب الفلسطيني وستعود مرة أخرى إلى غزة.