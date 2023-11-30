موقع أمريكى عن «القاهرة الإخبارية»: قصة نجاح عالمية فى عام واحد

أشاد موقع إخبارى أمريكى بقناة «القاهرة الإخبارية»، والطفرة الهائلة التى حققتها خلال عام واحد، انتقلت خلاله من قناة إقليمية إلى عالمية، واصفًا إياها بأنها «قصة نجاح مصرية».

ونشر موقع «News Looks» الأمريكى تقريرًا بعنوان: «القاهرة الإخبارية.. قصة نجاح مصرية تحقق شهرة عالمية خلال عام»، سرد فيه تفاصيل انطلاق القناة، حتى أصبحت مصدرًا للمعلومات خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وجاء فى التقرير: «انطلقت قناة (القاهرة الإخبارية) قبل عام واحد فقط فى القاهرة، حيث ظهرت القناة الوليدة بسرعة، بعد مرحلة إعداد قصيرة مدتها ٣ أشهر، سبقت مؤتمر المناخ COP 27، الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر ٢٠٢٢».

وأضاف الموقع الأمريكى: «القناة يعمل بها ويديرها فريق من المحررين الشباب، بدعم من الإعلاميين المصريين المخضرمين، والمواهب القادمة لتصبح ذات مكانة فى وقت قصير»، مشددًا على أنه: على الرغم من المنافسة مع قنوات كبيرة مثل «الجزيرة» و«العربية» و«سكاى نيوز عربية» وغيرها، إلا أن القناة المصرية ثبتت مكانتها بسرعة.

ورأى أن أهم ما اكتسبته القناة هو «الاعتراف العالمى»، بعدما أصبحت تغطيتها مصدرًا للمعلومات بالنسبة للعديد من القنوات التليفزيونية الكبرى ووكالات الأنباء، خاصة خلال «الصراع بين إسرائيل وحماس».

وأشار إلى الحضور الإعلامى البارز وظهور «اللوجو» الخاص بقناة «القاهرة الإخبارية» على شبكات عالمية مثل «سى إن إن»، و«سكاى نيوز» و«فرانس ٢٤» و«الحرة»، إلى جانب قنوات إسرائيلية مختلفة.

وواصل: «القناة تقدم تحديثات حية مستمرة وتغطية شاملة لأحداث، مثل الصراع بين إسرائيل وحماس، بما فى ذلك تفاصيل عن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، والعملية البرية بالقطاع، وصولًا إلى تبادل الأسرى والرهائن».

كما أشار إلى ما تمتلكه القناة من شبكة مراسلين عالمية، يتمتع أصحابها بمهارات عالية، وينتشرون فى جميع أنحاء العالم، ما أتاح إجراء مقابلات وتقارير حصرية، وهو ما دعمه وجود مكاتب للقناة فى المدن الرئيسية، مثل واشنطن ولندن، حيث استضافت من خلالها محللين ومسئولين سياسيين بارزين.

وأرجع الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجاح القناة إلى مصداقيتها وحيادها وموضوعيتها فى التقارير، فضلًا عن الدعم الذى تقدمه «المتحدة».

وأشاد التقرير بخطط التوسع المستقبلى للقناة التى تتخذ من «عاصمة الخبر» عنوانًا لها، وذلك من خلال عزمها إطلاق قناة جديدة باللغة الإنجليزية، للوصول إلى مساحة أكبر تستهدف المتحدثين بالإنجليزية.