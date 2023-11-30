الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ملك الأردن يبحث مع قادة منظمات دولية تنسيق الاستجابة الإنسانية فى غزة

ملك الأردن
ملك الأردن

بحث الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، سبل تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، خلال سلسلة لقاءات عقدها بعمان مع قادة عدد من المنظمات الأممية والدولية التي تعمل على توفير المساعدات إلى القطاع.

والتقى العاهل الأردني بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا، على هامش الاجتماع الدولي الطارئ الذي استضافه الأردن لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتناولت اللقاءات، بحضور الملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التحديات التي تواجه المنظمات الدولية في إيصال المساعدات إلى غزة وسبل تجاوزها، إذ تم التأكيد على ضرورة عدم إعاقة العمل الإنساني وزيادة تدفق الدعم الإغاثي إلى القطاع.

كما تم بحث الاحتياجات الطارئة في غزة على المديين القصير والمتوسط والآليات المطلوبة للعمل بتشاركية لسد الفجوات وتلبية الاحتياجات على الأرض بالشكل المطلوب، من توفير للغذاء والمياه والدواء والطاقة، فضلًا عن البنية التحتية المطلوبة لاستدامة إيصال المساعدات.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والوقود جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الماضي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس، وشملت هجمات صاروخية، واقتحامات لبلدات إسرائيلية، واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

الملك عبدالله الثاني عبدالله الثاني الاستجابة الانسانية غزة العاهل الاردني

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