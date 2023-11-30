عربي مرزوق: 3 لجان لتسهيل مُشاركة المصريين في ألمانيا بانتخابات الرئاسة

قال عربي مرزوق، مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة من برلين، إنه خلال الساعات القليلة المقبلة يستعد المصريون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 3 لجان الأولى في السفارة المصرية العاصمة الألمانية برلين، تخدم المدن القريبة منها والقنصلية المصرية تفتح أبوابها من التاسعة وحتى التاسعة مساء في شمال ألمانيا، ويوجد قنصلية مدينة فرانكفورت على الحدود الفرنسية.

اللجان موزعة بشكل جيد لتمكين المصريين من الإدلاء بأصواتهم

وأكد أن اللجان الثلاث موزعة جغرافيًا بشكل جيد حتى يستطيع المصريين الإدلاء بأصواتهم وقد يصل عدد من المصريين إلى 60 ألفًا وربما يأتي عدة آلاف منهم والرقم الأكبر سيدلون بأصواتهم يومي السبت والأحد.

وأشار إلى أن وفقًا لتصريحات السفير المصري ببرلين خالد جلال، فإن الاستعدادات داخل اللجان انتهت بشكل كامل لاستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم.