ممثل الجالية المصرية بالإمارات يستعرض استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024

كشف المستشار محمد عبدالرازق، أحد ممثلي الجالية المصرية في الإمارات، تفاصيل الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة غدًا.

وأضاف “عبدالرازق” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة “الحياة”: "نشيد بجهود الهيئة الوطنية الجبارة والمتمثلة في التطور التكنولوجي، سواء كان في مقر القنصلية المصرية بدبي أو السفارة المصرية في أبوظبي، حيث تمت الاستعانة بفريق It كامل مبعوث من الهيئة الوطنية لتنظيم العملية الانتخابية".

وأشاد “عبدالرازق” بدور وزارة الخارجية وتوجيهات الوزير سامح شكري الحثيثة، لافتًا إلى أن الإمارات تشهد جهودًا يحسد عليها السفير شريف عيسى بالسفارة المصرية في أبوظبي، والعمل الدءوب، حيث توجد تجهيزات على أعلى مستوى، أماكن مجهزة لكبار السن وذوي الهمم، مؤكدًا أن الأمور ستسير بشكل انسيابي وراق جدًا.