الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل الجالية المصرية بالإمارات يستعرض استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024

المستشار محمد عبدالرازق
المستشار محمد عبدالرازق

كشف المستشار محمد عبدالرازق، أحد ممثلي الجالية المصرية في الإمارات، تفاصيل الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة غدًا.

وأضاف “عبدالرازق” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة “الحياة”: "نشيد بجهود الهيئة الوطنية الجبارة والمتمثلة في التطور التكنولوجي، سواء كان في مقر القنصلية المصرية بدبي أو السفارة المصرية في أبوظبي، حيث تمت الاستعانة بفريق It كامل مبعوث من الهيئة الوطنية لتنظيم العملية الانتخابية".

وأشاد “عبدالرازق” بدور وزارة الخارجية وتوجيهات الوزير سامح شكري الحثيثة، لافتًا إلى أن الإمارات تشهد جهودًا يحسد عليها السفير شريف عيسى بالسفارة المصرية في أبوظبي، والعمل  الدءوب، حيث توجد تجهيزات على أعلى مستوى، أماكن مجهزة لكبار السن وذوي الهمم، مؤكدًا أن الأمور ستسير بشكل انسيابي وراق جدًا. 

المستشار محمد عبدالرازق الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج الإمارات برنامج الحياة اليوم

الأكثر قراءة

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

عاجل.. «الدستور» ترصد ضمانات إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية

تقارير: صن داونز يرفض التخلي عن نجمه لصالح الأهلي

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

الجدوى الاقتصادية المتوقعة لمشروع محطة الضبعة النووية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم