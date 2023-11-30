الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

جريدة الدستور

قال هشام عبدالتواب، موفد قناة "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح شهد اليوم دخول المزيد من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية، كما شهد مرور 7 شاحنات وقود لقطاع غزة منها 3 محملة بالسولار و4 محملة بغاز الطهي.

وأكد في تصريحاته لـ"إكسترا نيوز"، أن تمديد الهدنة يكون بنفس الشروط التي شهدناها خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى ان هناك جهودا مصرية قطرية لنجاح تمديد هذه الهدنة ليومين إضافيين.

وبالنسبة لعملية تسليم المحتجزين والأسرى قال إننا شهدنا بالأمس تسليم الدفعة السادسة من المحجتزجين من قطاع غزة وأتوا لمعبر رفح قبل تسليمهم للجانب الإسرائيلي وكان عددهم 10 بالإضافة إلى محتجزتين من روسيا وتم تسليمهم مقابل الإفراج عن 30 من الأسرى في سجون الاحتلال.

تسليم الأسرى والمحتجزين اليوم

وأشار إلى أنه في هذه الأثناء تم تنقل عدد من المحتجزين من أماكن مختلفة بسجون الاحتلال إلى سجن عوفر تمهيدًا لتسليمهم للصليب الأحمر، كما تم تسليم الجانب الإسرائيلي اثنين من المحتجزين ضمن الدفعة السابعة ومن المفترض أن تكتمل اليوم ليكون عدد المفرج عنهم من الأسرى 10 مقابل 30 من المحتجزين بالسجون الإسرائيلية بالإضافة إلى 3 من القتلى الإسرائيليين الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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