الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عودة شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى معبر رفح بعد تفريغ شحنتها فى غزة

شاحنات الوقود
شاحنات الوقود

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بعودة شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى معبر رفح بعد تفريغ شحنتها في قطاع غزة.

وكشف محمد عبيد، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، عن أن حمولة شاحنة الوقود التي دخلت من معبر رفح البري إلى قطاع غزة تابعة للأمم المتحدة، سيتم استخدامها في تشغيل سيارات الأونروا، مشيرًا إلى أن مخازن الهلال الأحمر الفلسطينية والأونروا تشهد تكدسًا في الجانب الفلسطيني نتيجة إلى أعداد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة مساء أمس، حيث وصل عددها إلى 250 شاحنة، ما يعطل دخول مزيد من الشاحنات من الجانب المصري.

وأشار إلى "وصول 6 مصابين و9 مرافقين من قطاع غزة إلى مصر معبر رفح، بينهم سيدة ومعها 3 أطفال تم السماح لهم بالدخول لأنهم لا يملكون عائلًا للأم".

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لدخول الشاحنات المحملة بالوقود والمساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة.

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