"الصحة العالمية": تضرر 56 منشأة صحية فى غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تضرر 56 منشأة صحية بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، صرَّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن النظام الصحي في غزة يعاني من شلل عقب أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأضاف جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنه لا يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تعمل بكامل طاقتها، لكن هذه المستشفيات مكتظة بالكامل.

وأشار جيبريسوس إلى أنه في شمال غزة لا تزال 3 مستشفيات فقط من أصل 25 تعمل، وتم تقليص الرعاية هناك إلى أدنى مستوى.