الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: ضغوط أمريكية لمد الهدنة والتوصل إلى وقف إطلاق النار

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإدارة الأمريكية تمارس الآن، ضغوطًا كبيرة على الاحتلال لمد الهدنة أو التوصل لوقف نهائي لإطلاق النار.

العنف الصهيوني 

وأكد الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” المذاع عبر فضائية “أون”، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة من أجل التوصل لهدنة في فلسطين، بعد أسابيع من القصف والحصار الكامل لقطاع غزة.

وتابع:" الأوضاع في فلسطين الآن تشير إلى هدوء محتمل ومستمر، وهناك فرصة في أن تكون هذه الهدنة مرحلية ثم دائمة".

واستطرد:" ملف المحتجزين العسكريين هام للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وحركة حماس ستضغط على الجانب الإسرائيلي بهذه العناصر للضغط عليهم والجلوس من أجل التفاوض والموافقة على حل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواجه الكثير من التحديات في الداخل، حيث هناك انقسام حقيقي داخل الحكومة، كما أن نتنياهو يتعرض لتهديد مباشر في حال قبول الحكومة مرحلة الهدنة الدائمة، وفي ظل هذا الانقسام يواجه نتنياهو أيضًا ضغوط دولية كبيرة لقبول الهدنة.

ذكاء المقاومة الفلسطينية

وذكر أن حركة حماس أدارت الحرب الحالية بصورة احترافية، حيث أرادت حماس أن تحافظ على المحتجزين كي تثبت للعالم أنها ليست حركة إجرامية أو إرهابية كما يصفها الاحتلال، ولهذا تم تقديم الرعاية الكاملة للمحتجزين حتى تسليمهم للسلطات المصرية قبل نقلهم لإسرائيل.

طارق فهمي استاذ علوم سياسية قناة اون كل الزوايا ذكاء المقازمة الفلسطينية الهدنة بفلسطين

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