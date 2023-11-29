الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى: مصر أعادت تقديم القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تحركت في مسارات متعددة واتجاهات شاملة في إطار إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية.

وأضاف فهمي في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن المسار الأول شمل تقديم المساعدات الإغاثية وفتح معبر رفح، والضغط على إسرائيل لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن المسار الثاني هو الدبلوماسي والتركيز على فكرة حل الدولتين وتقديم القضية مرة أخرى إلى العالم، والخروج من حالة السكون طوال الفترة الماضية إلى مرحلة جديدة.

وتابع أن الإقليم لن يستقر أو يهدأ في ظل استمرار عدم حل القضية الفلسطينية، موضحًا أن المسار الثالث يقوم على بناء ثقة تشمل الجميع والانتقال من الوضع الراهن إلى وضع أكثر استقرارًا وهذا يفسر الاتصالات المصرية المكثفة من أجل تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة.

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