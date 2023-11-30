مسئول إسرائيلى يكشف سر إطلاق سراح المحتجزين على دفعات اليوم

أكد مسئول إسرائيلي، أن عملية إطلاق سراح المحتجزين اليوم، جرت على دفعات سببها وجودهم في أماكن مختلفة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، أن عملية تسليم المحتجزين اليوم تتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل لاثنين من المحتجزين، تمت بإشراف مصري، موضحة أنه جارٍ العمل على تسليم 6 آخرين خلال الساعات المقبلة، بالإضافة إلى تسليم ثلاثة جثامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر بالضفة الغربية؛ تمهيدًا للإفراج عنهم.

فيما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين تضم أسماء 22 أسيرًا و8 أسيرات كلهم من مناطق داخل الخط الأخضر.