الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

جريدة الدستور

أوضح أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن التصريحات التي نقلت على لسانه بشأن العلاقات التجارية مع دول الخليج غير مضبوطة.


وقال في مقطع فيديو، مساء اليوم الخميس: "ما جاء في الفيديو غير مضبوط، كنت بشيد بالعلاقات التجارية والاستثمارات الأجنبية خاصة دول الخليج العربي".


وأضاف: "العلاقات على أعلى مستوى بنرحب بالاستثمارات بالكامل إحنا عايزين دول الخليج أكتر وأكتر"، مشيرًا إلى أن مصر بلد مؤهلة وتفتح ذراعيها للإخوة في الخليج وكل الاستثمارات الأجنبية.


واختتم: "ما حدث سوء فهم، وليست هذه الرسالة المقصودة، بقول للإخوة في الخليج خاصة الإمارات والسعودية أهلا وسهلا بيكم".

 

 

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